Глава «Энергоатома» Котин допустил, что ВСУ могут обстрелять ЛЭП на Запорожской АЭС

Украинские войска могут перебить линии электропередачи (ЛЭП), ведущие к Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Об этом в среду, 10 августа, заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.

По его мнению, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить линии, которые планируются к подключению.

«Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Днем позднее были опубликованы последствия удара по территории Запорожской атомной электростанции. В тот же день глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС обстреливается вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области. Он отметил, что интенсивность обстрелов станции и гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии растет.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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