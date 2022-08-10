В Киеве пожаловались на массовую блокировку украинцев в соцсетях

В министерстве цифровой информации Украины заявили о массовых блокировках украинских пользователей в соцсетях. Как сообщил в среду, 10 августа, советник главы МВД Украины Антон Геращенко, на это поступают жалобы в адрес руководства минцифры страны.

Геращенко в своем Telegram-канале написал, что министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров обратился с письмом к организации Meta (признана экстремистской в РФ, владеющая соцсетями Facebook и Instagram) с запросом разблокировать ряд страниц, в том числе связанных с деятельностью националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ).

«Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей», — процитировал Геращенко сообщение Федорова.

Ранее, 4 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что пользователи социальных сетей, ранее активно поддерживающие действия Украины в Донбассе и обозначающие свою позицию на аватарах с помощью украинской символики, начали менять изображения украинских флагов на обычные фотографии.

Захарова указала, что когда «киевскорежимный корабль пошел ко дну», людям на Украине захотелось более комфортного самоощущения, потому что «отменить Россию» режиму президента Украины Владимира Зеленского все-таки не удалось.

23 июля также сообщалось, что социальная сеть Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также Twitter и YouTube заблокированы в Запорожской области, которая вышла из-под контроля Киева, при этом работа сервисов Google замедлена. Причиной тому послужила блокировка достоверной информации о восстановлении жизни региона, на интернет-площадках продвигаются фейки украинской стороны, распространяются призывы к насилию.