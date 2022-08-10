Синоптики предупредили о ливнях и сильном ветре в ЦФО 10-11 августа

Проливные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 17 м/с прогнозируются до конца суток 10 августа и днем 11 августа в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом предупреждают управления МЧС и местные гидрометцентры таких регионов, как Белгородская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Тульская области.

Так, например, в Рязанской области местами ожидаются сильные дожди до конца суток 10 августа. В Тульской и Костромской областях наряду с ливнями возможна гроза, сильные порывы ветра и град.

Похожие погодные условия прогнозируются в четверг, 11 августа в Белгородской, Тамбовской областях, а также в Воронежском, Курском и Орловском регионах. Однако сильного ветра там не ожидается, его порывы достигнут 12-13 м/с.

«Днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северной четверти ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с», — сообщается в публикации на сайте управления МЧС по Воронежской области.

В Ивановской, Смоленской, Ярославской областях осадки маловероятны, но ночью и утром 11 августа возможен туман. О неблагоприятных метеоявлениях в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.

Ранее, 10 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе к концу недели в Москву европейской жары.