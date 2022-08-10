Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Мир
Постпред РФ в Вене опроверг заявления Украины о минировании Запорожской АЭС
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Посол КНР в России указал на недопустимость действий США по «закону джунглей»
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Мир
В Киеве пожаловались на массовую блокировку украинцев в соцсетях
Сюжет:

Синоптики предупредили о ливнях и сильном ветре в ЦФО 10-11 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проливные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 17 м/с прогнозируются до конца суток 10 августа и днем 11 августа в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом предупреждают управления МЧС и местные гидрометцентры таких регионов, как Белгородская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Тульская области.

Климат вне контроля: чем Центральной России грозят жаркие выходные
Температура приблизится к метеорекорду, может стать причиной инфарктов и инсультов

Так, например, в Рязанской области местами ожидаются сильные дожди до конца суток 10 августа. В Тульской и Костромской областях наряду с ливнями возможна гроза, сильные порывы ветра и град.

Похожие погодные условия прогнозируются в четверг, 11 августа в Белгородской, Тамбовской областях, а также в Воронежском, Курском и Орловском регионах. Однако сильного ветра там не ожидается, его порывы достигнут 12-13 м/с.

«Днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северной четверти ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с», — сообщается в публикации на сайте управления МЧС по Воронежской области.

В Ивановской, Смоленской, Ярославской областях осадки маловероятны, но ночью и утром 11 августа возможен туман. О неблагоприятных метеоявлениях в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.

Ранее, 10 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе к концу недели в Москву европейской жары.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022