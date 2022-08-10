Бывшая девушка подозреваемого в убийстве порноактрисы рассказала о его характере

Бывшая девушка подозреваемого в убийстве порноактрисы Анастасии Хамловской Маргарита Жарая 10 августа рассказала «Известиям» о характере экс-бойфренда.

Девушка узнала о гибели Анастасии от знакомого, который разбудил ее звонком. Потом Маргарита зашла в интернет, где ей пришло несколько сообщений из разных источников об убийстве порноактрисы.

«Захожу в интернет, а мне знакомые скидывают, что Настю обнаружили в ванной с ножевыми ранениями. Я, если честно, до последнего думала, что это неправда», — сказала она.

При этом Маргарита отметила, что ее бывший парень, пребывая в плохом настроении, мог поднять на нее руку. Девушка рассталась с ним, лишь изредка переписывалась «по мелочам».

Об убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, взявшей псевдоним Гришман, стало известно ранее в среду. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, о произошедшем ей рассказал сожитель порноактрисы. В соцсетях парня позже появилась публикация, в которой объяснялось, что об убийстве его попросила Анастасия якобы из-за «сложной жизни», а юноша смог сделать это только с третьей попытки.

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Тело Хамловской правоохранители обнаружили в ванной комнате. Там же был найден нож, которым, предположительно, была убита девушка.

В настоящий момент парень порноактрисы задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений по возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Отчим убитой Андрей Попцов рассказал «Известиям», что не жил с матерью девушки с 2009 года и с тех пор не интересовался их жизнью.