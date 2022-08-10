Эксперты спрогнозировали срок поступления нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе»

По подсчетам специалистов, исходя из работы насосов, до Словакии российская нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» должна дойти к 20:00 мск, а до Венгрии — к 24:00. Об этом «Известиям» 10 августа рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Ранее в этот день «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

До этого Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и словацкой Slovnaft за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию, пишет kp.ru.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза, отмечает НСН. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Евросоюз ввел против РФ семь пакетов санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.