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Военкор «Известий» показал работу союзных сил под Бахмутом в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 10 августа показал совместную работу союзных сил под Бахмутом в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Один опорный пункт быстро меняется другим, с той же скоростью, с которой российские войска выбивают Вооруженные сил Украины (ВСУ) с их же позиций», — рассказал он.

По словам Кулаги, подразделения ВС РФ подходят всё ближе к Бахмуту, занимая новые высоты. Журналист показал оставленные позиции ВСУ, боевики находились в недостроенной даче и спешно покинули здание.

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Также журналист показал совместную работу артиллеристов союзных сил на подступах к Бахмуту.

7 августа военный корреспондент телеканала «Известия» Мурад Магомедов показал оставленный ВСУ укрепрайон в ДНР. Там же украинские боевики бросили и поставленное Западом оружие.

На открытом поле ВСУ заблаговременно построили бани, кухни с каменными печами, провели свет и даже обеспечили укрепление горячей водой.

5 августа посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник сообщил, что военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск (он же Бахмут). Он отметил, что на улицах города идут бои.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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