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Суд отложил заседания по делам хоккеистов о взятке ради уклонения от армии

Суд в Уфе отложил заседания по делам хоккеистов, обвиняемых в даче взятке для уклонения от армии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Уфе отложили из-за неявки свидетеля судебное заседание по делу обвиняемых в даче взятке для уклонения от армии хоккеистов — в отношении хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы.

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«Суд отложил рассмотрение дел Воробьева и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом», — передает сообщение ТАСС.

Дело по Владиславу Лукину перенесено на 22 сентября по ходатайству адвоката, который, как отмечается, «занят в другом деле».

Судебное заседание началось ранее в среду. Известно, что Воробьев уже согласился с выдвинутыми против него обвинениями, а Сулейманов заявил, что пояснит все только после допроса и исследования материалов дела.

По данным следствия, в 2019 году Анвар, Лукин и Воробьев через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от прохождения армейской службы. Посредник, передавший деньги, был арестован, а в отношении хоккеистов возбудили уголовное дело.

Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно, передает «Спорт-Экспресс».

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