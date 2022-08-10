Суд отложил заседания по делам хоккеистов о взятке ради уклонения от армии
В Уфе отложили из-за неявки свидетеля судебное заседание по делу обвиняемых в даче взятке для уклонения от армии хоккеистов — в отношении хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы.
«Суд отложил рассмотрение дел Воробьева и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом», — передает сообщение ТАСС.
Дело по Владиславу Лукину перенесено на 22 сентября по ходатайству адвоката, который, как отмечается, «занят в другом деле».
Судебное заседание началось ранее в среду. Известно, что Воробьев уже согласился с выдвинутыми против него обвинениями, а Сулейманов заявил, что пояснит все только после допроса и исследования материалов дела.
По данным следствия, в 2019 году Анвар, Лукин и Воробьев через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от прохождения армейской службы. Посредник, передавший деньги, был арестован, а в отношении хоккеистов возбудили уголовное дело.
Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно, передает «Спорт-Экспресс».