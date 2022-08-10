Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS

Российская хакерская группировка Killnet заявила 10 августа о взломе сайта американской компании Lockheed Martin — производителя поставляемых украинской армии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!» — говорится в Telegram-канале хакеров.

На момент написания этого материала работа сайта возобновлена. Хакеры признали, что работа систем компании восстановлена, однако «данные — нет». По их словам, внутренняя система авторизации сотрудников Lockheed Martin взломана, скачаны данные всех кандидатов на работу в корпорации.

Ранее, 8 августа, Пентагон заявил, что выделяет Украине военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя, среди прочего, боеприпасы для HIMARS.

До этого, 14 июля, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что сейчас у вооруженных сил Украины есть снаряды для HIMARS дальностью до 70 км. Он отметил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления снарядов большей дальности.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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