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Постпред РФ в Вене опроверг заявления Украины о минировании Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что заявления Киева о минировании Запорожской АЭС российскими войсками не соответствуют действительности. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

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«Есть еще один фейк. Они объявили, что якобы русские заминировали Запорожскую АЭС и в случае чего ее взорвут, создав катастрофу, которая затронет и РФ. Конечно, это все нонсенс. Но такая примитивная пропаганда работает. Значительная часть западных СМИ, публики в соцсетях воспринимают это за чистую монету», — рассказал он.

Ранее 10 августа Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по факту обстрелов ЗАЭС со стороны Украины на 11 августа. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», пишет RT.

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

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