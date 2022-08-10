Писарев и Лихачев будут совмещать работу в сборных России и «Химках»

Новые тренеры «Химок» Николай Писарев и Михаил Лихачев будут совмещать работу в клубе и сборных России. Об этом 10 августа сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«РФС согласовал тренеру национальной команды Николаю Писареву и старшему тренеру сборной по пляжному футболу Михаилу Лихачеву возможность совмещения работы в «Химках». Писарев назначен главным тренером подмосковного клуба, Лихачев стал его помощником», — сказано в заявлении.

Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года, когда ее возглавил Валерий Карпин. Лихачев является главным тренером национальной команды по пляжному футболу с 2010 года, под его руководством россияне трижды выиграли чемпионат мира.

О назначении Писарева и Лихачева в «Химки» ранее в этот день сообщал «Спорт-Экспресс».

Главный тренер сборной России Карпин заявил, что в связи с совмещением Писарева команда пополнится новым специалистом.

«Предложение, поступившее Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной — а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, — мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску», — заявил Карпин.