Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Мир
Постпред РФ в Вене опроверг заявления Украины о минировании Запорожской АЭС
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Посол КНР в России указал на недопустимость действий США по «закону джунглей»
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Мир
В Киеве пожаловались на массовую блокировку украинцев в соцсетях

Писарев и Лихачев будут совмещать работу в сборных России и «Химках»

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые тренеры «Химок» Николай Писарев и Михаил Лихачев будут совмещать работу в клубе и сборных России. Об этом 10 августа сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Соблюдайте беспорядок: почему CAS поддержал бан российского футбола
Стоит ли РФС продолжать судиться с ФИФА и УЕФА за права сборных и клубов

«РФС согласовал тренеру национальной команды Николаю Писареву и старшему тренеру сборной по пляжному футболу Михаилу Лихачеву возможность совмещения работы в «Химках». Писарев назначен главным тренером подмосковного клуба, Лихачев стал его помощником», — сказано в заявлении.

Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года, когда ее возглавил Валерий Карпин. Лихачев является главным тренером национальной команды по пляжному футболу с 2010 года, под его руководством россияне трижды выиграли чемпионат мира.

О назначении Писарева и Лихачева в «Химки» ранее в этот день сообщал «Спорт-Экспресс».

Главный тренер сборной России Карпин заявил, что в связи с совмещением Писарева команда пополнится новым специалистом.

«Предложение, поступившее Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной — а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, — мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску», — заявил Карпин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022