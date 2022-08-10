Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после покушения мамы и дочери в Самаре

Состояние мамы и ее четырехлетней дочери, пострадавших в результате покушения в Самаре, оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом 10 августа сообщил минздрав Самарской области.

«Пострадавшие госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в одно из медучреждений Самары были доставлены местная жительница 1982 года рождения и ее четырехлетняя дочь с множественными колото-резаными ранениями. По информации СУ Следственного комитета РФ по Самарской области, ранения могла нанести 12-летняя дочь пострадавшей. Девочка доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица»). Расследование продолжается, пишет сайт kp.ru.