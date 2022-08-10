Нидерланды стали страной с самой высокой в Европе ценой на газ

В Нидерландах официально зарегистрирована самая высокая в Евросоюзе цена на газ. Об этом 10 августа сообщает сайт Energievergelijk.nl, занимающийся статистикой в области энергетики.

В сообщении уточняется, что в июле голландские домохозяйства платили в среднем €2,76 за кубометр газа. Это на 22% больше, чем в прошлом месяце.

Сейчас цена на газ в Нидерландах более чем в два раза превышает среднюю европейскую.

Таким образом, Нидерланды обогнали прежнего лидера по величине цен на газ — Швецию, жители которой платили почти 24 цента за КВт·ч, или €2,31 за кубометр газа.

Согласно итогам анализа цен, приведенного на сайте, голландцы, заключившие новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, теперь платят около 28 центов за КВт·ч.

В публикации подчеркивается, что экономика Нидерландов крайне зависима от газа, и в случае «если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется».

31 июля стало известно, что жители Нидерландов начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ.

28 июня министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что если в одной из стран Евросоюза возникнет газовый кризис, это может привести к серьезным последствиям для всей Европа. Йеттен также добавил, что в случае ситуации, когда «все страны в Северо-Западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», власти Нидерландов могут рассмотреть возможность увеличить объемы газодобычи из месторождения в Гронингене.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, а инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.