Полицейские в Тюмени задержали телефонную мошенницу после попытки их обмануть
В Тюмени телефонные мошенники представились следователями и случайно попытались обмануть действующего полицейского. Стражам порядка удалось задержать девушку-курьера, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе МВД РФ.
«В Тюменской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Действуя по известной схеме телефонного обмана, злоумышленники случайно набрали служебный номер следователя отдела полиции», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Как сообщили в ведомстве, сотрудник полиции решил подыграть мошенникам, которые обманом пытались вынудить его принести деньги. Сам полицейский решил связаться с коллегами из уголовного розыска и сообщил адрес, по которому должна состояться передача денежных средств.
«В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции № 1 управления МВД России по городу Тюмени. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — резюмировала официальный представитель МВД РФ.
Согласно словам пресс-службы, правоохранительные органы в данный момент проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников мошенницы.
Ранее 10 августа жительница Оренбурга перечислила мошенникам больше 1,6 млн рублей. По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя оренбурженки кто-то якобы пытается оформить кредит. Злоумышленник убедил преподавателя перевести все накопления на «безопасный» счет. По факту телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело.