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В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта

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Движение транспорта ограничат в Куйбышевском районе Самары на улицах Бакинская и Фасадная в связи с работами по обеспечению тепло- и водоснабжения. Об этом в среду, 10 августа, сообщает НИА «Самара».

Движение ограничат с 9:00 12 августа до 22:00 14 августа.

Так, общественный транспорт, в частности автобусные маршруты № 26, 48Д, 66, 76, 92, а также № 215 будут двигаться по скорректированной схеме. При этом по измененной трассе следования будет двигаться наземный электрический транспорт — троллейбусный маршрут № 6.

26 июля сообщалось, что в Уфе в связи с предстоящей реконструкцией перекрыли движение на участке по улице Пугачева. Ожидается, что ремонтные работы продлятся около двух лет.

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