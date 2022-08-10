В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат в Куйбышевском районе Самары на улицах Бакинская и Фасадная в связи с работами по обеспечению тепло- и водоснабжения. Об этом в среду, 10 августа, сообщает НИА «Самара».

Движение ограничат с 9:00 12 августа до 22:00 14 августа.

Так, общественный транспорт, в частности автобусные маршруты № 26, 48Д, 66, 76, 92, а также № 215 будут двигаться по скорректированной схеме. При этом по измененной трассе следования будет двигаться наземный электрический транспорт — троллейбусный маршрут № 6.

26 июля сообщалось, что в Уфе в связи с предстоящей реконструкцией перекрыли движение на участке по улице Пугачева. Ожидается, что ремонтные работы продлятся около двух лет.