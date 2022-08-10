В брянском заповеднике спасли краснокнижных черных аистов

Три птенца краснокнижного черного аиста, которых спасли сотрудники заповедника «Брянский лес», готовы вылететь из гнезда. Об этом в среду, 10 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Натуралист Иван Сильченко нашел нескольких птенцов в Щегловском участковом лесничестве Навлинского района прошлым летом. Гнездо находилось в зоне возможных будущих вырубок. Сильченко вместе с сотрудниками заповедника добился того, чтобы участок с гнездом был исключен из расчета лесопользования. В 2021 году в гнезде на крыло стали уже два птенца.

12 января сообщалось, что фотоловушки впервые за всё время исследований зафиксировали дальневосточного леопарда в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Ученые считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов.