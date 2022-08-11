Рецепты из крыжовника: лучшие заготовки на зиму

Чтобы сохранить витамины, которыми так богат летний урожай овощей, фруктов и ягод, россияне традиционно делают заготовки на зиму. Например, популярными являются блюда из крыжовника — ягоды, полезные свойства которой сложно переоценить. О том, как приготовить самое вкусное варенье из крыжовника, сварить компот или сделать утонченный соус к мясу, — читайте в материале «Известий».

Крыжовник, перетертый с сахаром

Пожалуй, один из самых простых рецептов из крыжовника на зиму — перетертые с сахаром ягоды. Этот способ не требует термообработки, что обеспечивает максимальную сохранность витаминов. Для рецепта понадобится лишь крыжовник и сахар, а время приготовления составит считаные минуты.

Предварительно крыжовник следует очистить от мусора и мятых ягод. После этого крыжовник нужно обдать кипятком и просушить, а потом переместить в блендер и измельчить. К ягодной массе добавить сахар в пропорции 1 кг сахара на 1 кг ягод. При желании количество сахара можно уменьшить или, наоборот, увеличить. Если заготовка будет храниться дольше, то сахара рекомендуется добавить больше.

Ягодную массу следует помешивать до растворения сахара. Затем готовый десерт нужно разлить по стерилизованным банкам, добавив сверху сахар, чтобы он покрывал основание тары. Так называемая сахарная пробка защитит ягоды от бактерий. В конце банки следует закрыть крышками и переложить в прохладное место.

Варенье из крыжовника

Варенье из разных видов ягод и фруктов является традиционным и любимым российским десертом. При этом варенье из крыжовника ничем не уступает по вкусовым качествам и пользе другим распространенным видам десерта. Для приготовления крыжовникового варенья понадобятся подготовленные ягоды, сахар и вода.

Очищенные от мусора и листьев ягоды необходимо поместить в кастрюлю и засыпать сахаром. После этого ягодную смесь следует перемешать и оставить примерно на 1,5 часа, чтобы крыжовник пустил сок.

Затем в кастрюлю необходимо добавить 100 мл воды и поставить кастрюлю на минимальный огонь. Довести до кипения и варить в течение пяти минут, после чего выключить огонь и дать ягодной массе остыть.

После этого следует вновь поставить ягоды на огонь и варить пять минут, а затем убрать и остудить. Далее последний раз проварить варенье на протяжении пяти минут. Таким образом, всего на варку потребуется 15 минут.

В конце ароматное угощение нужно разлить по банкам и укутать их полотенцем, после чего оставить на сутки. Хранить готовое варенье лучше в темном и прохладном месте. Такое блюдо можно использовать как отдельный десерт к чаю или в качестве дополнения к выпечке, блинам и сырникам.

Грузинский соус ткемали из крыжовника к мясу

Из крыжовника можно приготовить не только вкусные десерты, которые вместе с горячим чаем согреют в зимние вечера, но и изысканные закуски. Например, полезным и вкусным дополнением к мясным блюдам станет грузинский соус ткемали, рецепт которого не отличается сложностью.

Рецепт подразумевает использование крыжовника (500 г), соли (1,5 чайной ложки), сахара (1,5 столовой ложки), столового укуса (1,5 столовой ложки), чеснока (1 зубчик), черного молотого перца (1 чайная ложка), а также специи хмели-сунели (1 чайная ложка). Также понадобится 70 мл воды.

Ягоды следует выложить в кастрюлю и добавить воды, после чего варить на среднем огне до размягчения, то есть примерно 20 минут.

После этого крыжовник необходимо измельчить в блендере, добавив в ягодную массу соль, сахар, специи и перетертый чеснок. Поставить заготовку на огонь и варить 10 минут, а затем добавить уксус.

Готовый соус можно употреблять сразу после приготовления, а также разложить в посуду для длительного хранения. Ткемали из крыжовника отлично сочетается с мясом баранины и свинины.

Компот из крыжовника (самый простой рецепт)

Из крыжовника также можно приготовить интересные напитки, например освежающий компот с мятой. Необходимые ингредиенты — крыжовник, сахар, лимон, мята и вода. Однако этот рецепт требует тщательной подготовки крыжовника: не рекомендуется использовать некачественные ягоды, так как это не только испортит вкус напитка, но и не позволит консервации долго храниться.

Подготовленный крыжовник следует добавить в стерилизованные банки, положив в емкость пару долек лимона и веточку мяты. Далее ягоды нужно залить кипятком и оставить примерно на полчаса. После этого воду необходимо слить и поставить ягоды на огонь, добавив сахар. Ягодную массу довести до кипения и вновь перелить в банки, закрыть крышками и закатать. Напиток рекомендуется хранить в прохладном месте.

В этом рецепте используется примерно 500 г крыжовника и 150 г сахара.