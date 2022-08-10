Почти 60 человек заразились клещевыми инфекциями в Ростовской области

С начала сезона в Ростовской области от укусов клещей пострадало свыше 3,9 тыс. человек. У 59 пациентов диагностировали различные клещевые инфекции.

Наибольшее число обращений в медицинские учреждения зарегистрировано в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. Об этом пишет RostovGazeta. 24 человека заболели крымской геморрагической лихорадкой, у восьми человек выявили боррелиоз, еще 26 человек заболели лихорадкой Ку. Основная часть заболеваемости лихорадкой пришлась на Сальский район.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае исследовали свыше 1,2 тыс. клещей, снятых с людей. У 10 вредителей обнаружен вирус энцефалита, еще 268 клещей переносили боррелиоз.