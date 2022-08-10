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Slovnaft оплатила сборы за транспортировку нефти России через Украину по «Дружбе»

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Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. Компании ожидают возобновления поставок в ближайшее время. Об этом в среду, 10 августа, сообщило венгерское издание Portfolio.

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«Взяв на себя обязательство по комиссии, MOL обеспечила быстрое решение проблемы: по обещанию украинцев в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая несколько дней назад была остановлена ​​из-за технических препятствий на стороне банка», — приводятся в материале слова пресс-службы компании.

С таким же заявлением выступила и словацкая компания Slovnaft, которая уже перечислила деньги за транзит сырой нефти по «Дружбе».

Словацкое издание ta3 сообщает, что украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

«Перерыв в поставках произошел после того, как возникли технические проблемы на уровне банков в связи с оплатой транзитных сборов с российской стороны. Тем не менее производственный процесс на Братиславском НПЗ работает без перебоев и снабжение рынка налажено», — сказал официальный представитель Slovnaft Антон Молнар.

Он также добавил, что Slovnaft и MOL инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты MOL и Slovnaft транзитного сбора соответственно, что устроило всех участников сделки.

Ранее, 9 августа, пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что 4 августа компания «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Опрошенные «Известиями» эксперты высказали мнение, что европейские страны заинтересованы в возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в течение недели. Иначе запасы ресурса на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии, Словакии и Чехии могут кончиться.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа.

В связи с прекращением поставок нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по «Дружбе» ряд зарубежных СМИ 9 августа обвинил в недобросовестном исполнении обязательств Украину.

Так, венгерское издание Origo указало на то, что целью украинцев было остановить трубопровод, так как они не принимают от российской стороны «кровавых денег». Венгерская компания MOL предлагала оплатить поставку вместо РФ, однако ответа от Киева не последовало.

В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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