Отчим убитой в Петербурге порноактрисы рассказал об их отношениях

Отчим убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы Андрей Попцов рассказал 10 августа «Известиям» об отношениях с падчерицей.

Он рассказал, что давно не живет с ее матерью и с тех пор не интересовался их жизнью.

«Если честно, я не в курсе, с кем она проживала, я ее давно уже не видел, несколько лет. С ее матерью Еленой мы не живем вместе с 2009 года, просто времени на развод не хватает то у нее, то у меня. Я не интересовался личной жизнью Анастасии, у нее своя жизнь», — сказал Андрей Попцов.

Об убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, известной также под фамилией Гришман, стало известно ранее в среду.

По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, об этом ей рассказал сам сожитель порноактрисы.

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Тело Хамловской правоохранители обнаружили в ванной комнате. Там же был найден нож, которым предположительно была убита девушка.

Также по информации «Известий», подозреваемый в убийстве порноактрисы — ее 26-летний сожитель — был задержан правоохранителями.