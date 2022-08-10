Диетолог перечислила самые полезные для здоровья ягоды

Какие сезонные ягоды стоит употреблять в августе в беседе с радио Sputnik 10 августа рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Она дала несколько советов и рассказала, какие ягоды наиболее полезны для организма.

В список самых полезны ягод первой половины августа попали черника, голубика, черная смородина, малина и крыжовник. Диетолог отдельно отметила, что черника и голубика хранят в себе огромное количество полезных витаминов и веществ.

«Черника и голубика – две совершенно невероятные ягоды. Они способствуют детоксикации организма, очищению сосудов, очищению кишечника, прекрасно отражаются на обменных процессах, отчасти они даже улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний. Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков», — отметила она

Богданова рассказала, что ягоды малины фактически рекордсмены по количеству полезных веществ. Как пояснила нутрициолог, малина может отлично помочь как при простуде, так и при ознобе и головной боли.

«Малина заставляет наш организм работать активнее и сжигать жиры, но при этом повышает аппетит. Если вы хотите сохранить фигуру, это нужно иметь в виду. На Востоке малину считали лекарством от бесплодия», — добавила эксперт.

Врач также напомнила об антибактериальных свойствах черной смородины, которая отлично помогает при воспалениях в горле, желудке или кишечнике. Она также добавила, что черная смородина отлично восстанавливает силы.

Богданова также рассказала о массе преимуществ крыжовника для человеческого организма.

«Крыжовник – удивительное мочегонное средство, и если вы склонны к отечности, то крыжовник незаменим. Также хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Кроме того, крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей», — резюмировала врач.

Ранее 10 августа диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала, как лучше всего скорректировать свое меню чтобы улучшить работу мозга. Врач перечислила полезные продукты, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет улучшить свою мозговую активность в течение дня.