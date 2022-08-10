Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина
Мир
Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

Диетолог перечислила самые полезные для здоровья ягоды

Диетолог Богданова: ягоды могут помогать при жиросжигании и улучшать гормональный фон
0
Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Какие сезонные ягоды стоит употреблять в августе в беседе с радио Sputnik 10 августа рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Она дала несколько советов и рассказала, какие ягоды наиболее полезны для организма.

Грести плод в себя: сколько черешни можно съедать в день
Врачи рассказали, почему от сезонного деликатеса клонит в сон

В список самых полезны ягод первой половины августа попали черника, голубика, черная смородина, малина и крыжовник. Диетолог отдельно отметила, что черника и голубика хранят в себе огромное количество полезных витаминов и веществ.

«Черника и голубика – две совершенно невероятные ягоды. Они способствуют детоксикации организма, очищению сосудов, очищению кишечника, прекрасно отражаются на обменных процессах, отчасти они даже улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний. Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков», — отметила она

Богданова рассказала, что ягоды малины фактически рекордсмены по количеству полезных веществ. Как пояснила нутрициолог, малина может отлично помочь как при простуде, так и при ознобе и головной боли.

«Малина заставляет наш организм работать активнее и сжигать жиры, но при этом повышает аппетит. Если вы хотите сохранить фигуру, это нужно иметь в виду. На Востоке малину считали лекарством от бесплодия», — добавила эксперт.

Врач также напомнила об антибактериальных свойствах черной смородины, которая отлично помогает при воспалениях в горле, желудке или кишечнике. Она также добавила, что черная смородина отлично восстанавливает силы.

Богданова также рассказала о массе преимуществ крыжовника для человеческого организма.

«Крыжовник – удивительное мочегонное средство, и если вы склонны к отечности, то крыжовник незаменим. Также хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Кроме того, крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей», — резюмировала врач.

Ранее 10 августа диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала, как лучше всего скорректировать свое меню чтобы улучшить работу мозга. Врач перечислила полезные продукты, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет улучшить свою мозговую активность в течение дня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022