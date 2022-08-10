Врач-гастроэнтеролог рассказал о пользе какао при похудении

Какао может повлиять на уменьшение веса. Об этом сообщил терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев.

«Какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы», — сказал он URA.RU 9 августа.

Регулярное употребление какао уменьшает риск возникновения нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний, добавил Габуев.

При этом он призвал не злоупотреблять напитком.

Специалист уточнил, что это высококалорийный продукт и одна небольшая чашка (около 100 г) содержит примерно 200 ккал.

«Для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две», — отметил он.

Терапевт рекомендовал отказаться от какао людям с атеросклерозом, диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подагрой, мочекаменной болезнью. Перед употреблением и выстраиванием рациона лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее, 5 августа, врач-диетолог-кардиолог Юлия Панова рассказала, что кофе может быть достаточно калорийным напитком и негативно влиять на фигуру. По ее словам, напиток необходимо воспринимать как отдельное блюдо. Она уточнила, что даже чашка латте содержит 120 калорий.