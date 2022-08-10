Диетолог рассказала об опасности бананов для работы сердечной мышцы

Бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также навредить людям, перенесшим инфаркт. Об этом диетолог, нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова заявила в беседе с URA.RU.

По словам Плотниковой, есть бананы натощак не рекомендуется. Она отметила, что они влияют на калиево-магниевый баланс в организме и может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы.

Также выяснилось, что бананы повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами.

«Из-за большого содержания сахара с большой осторожностью их можно есть диабетикам. Детям нужно давать аккуратно из-за небольшого, но риска развития аллергических реакций», — уточнила Плотникова 9 августа.

Кроме того, есть бананы не рекомендуется людям с лишним весом и людям с синдромом раздраженного кишечника.

4 августа кардиолог Симон Мацкеплишвили дал советы по приему препаратов для сердца в жаркую погоду. Он призвал проявлять особую аккуратность при приеме лекарств, разжижающих кровь.