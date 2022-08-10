Финансист спрогнозировал снижение доходности по облигациям при падении ставки ЦБ

При тенденции на снижение ключевой ставки Банка России доходность 9% по длинным облигациям федерального займа (ОФЗ) выглядит слишком высокой, так что логично ждать снижения доходностей и роста цен облигаций. Об этом заявил «Известиям» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в среду, 10 августа.

22 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. 28 февраля из-за начавшегося кризиса регулятор повысил ее с 9,5 до 20%. Базовая ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.

«При таком уровне ключевой ставки доходность 9% по длинным ОФЗ выглядит слишком высокой, так что логично ждать снижения доходностей и роста цен облигаций», — отметил Жорнист.

По его словам, рынок облигаций, прежде всего ОФЗ, сильно вырос за последние несколько месяцев, хотя в последние недели его рост стал замедляться. Сейчас доходности коротких ОФЗ находятся на уровне чуть более 7%, длинных — достигают почти 9%.

По мере того как будет снижаться инфляция, ЦБ будет продолжать снижение ключевой ставки, полагает эксперт.

«Мы вполне можем увидеть ставку на уровне 7% к концу этого года и ближе к 6% — в следующем году», — рассказал он.

По словам специалиста, наибольший потенциал для снижения доходностей открывается в корпоративных облигациях второго и третьего эшелона. Из-за большего риска такие бумаги всегда торгуются с премией к ОФЗ по доходности, но сейчас она выглядит чрезмерной: до 300 базисных пунктов (б.п.) во втором эшелоне и до 500–800 б.п. — в третьем. Это позволяет ожидать ускоренного роста цен таких бумаг, считает он.

Согласно исследованию Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), в банках 40% продаж акций и облигаций совершаются под видом вкладов. Весной этого года волонтеры и активисты ассоциации исследовали случаи недобросовестных продаж при реализации кредитными организациями финпродуктов в 12 городах. В ходе обследования были выявлены и случаи, когда клиентов вводили в заблуждение, укрывая от них информацию, у кого они покупают новый для себя продукт, какие комиссии взимаются при его продаже.

В пресс-службе ЦБ подтвердили «Известиям», что увеличилось количество жалоб на недобросовестные продажи банков. Там пояснили: обычно проходит определенное время между покупкой продукта и тем, когда клиент осознает, что его ввели в заблуждение.