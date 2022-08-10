Один человек пострадал при столкновении маршрутки с легковушкой в Тюмени

В Тюмени в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля пострадал человек. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла утром 10 августа на улице Домостроителей. По предварительным данным, около дома 18а легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси.

В результате пострадал один человек. Как рассказала порталу пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович, пациента доставили в клиническую больницу № 2. У него диагностирован перелом плечевой кости.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

10 августа в Дальнегорске (Приморский край) столкнулись легковая Toyota Sai и минивэн Toyota LiteAce. В результате пострадали три человека.