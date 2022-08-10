В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался краевед и историк архитектуры Борис Кириков. Об этом 10 августа сообщили в администрации города.

«Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выражает глубочайшие соболезнования родным и коллегам Бориса Михайловича, а также всему архитектурному сообществу в связи с невосполнимой утратой», — сказано в сообщении.

Кириков является автором около 40 книг об архитектуре Санкт-Петербурга и других российских городов. Он работал в Государственном музее истории Санкт-Петербурга и Научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры и градостроительства, занимал пост заместителя председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«При непосредственном участии Бориса Михайловича был утвержден действующий по сей день наиболее полный и научно обоснованный перечень расположенных в Санкт‑Петербурге объектов культурного наследия», — отметили в администрации.

Кириков имел звания заслуженного работника культуры РФ, почетного члена Российской академии архитектуры и строительных наук, лауреата Анциферовской премии за общий вклад в современное петербурговедение.