В Севастополе суд назначил мужчине 14 суток ареста за прилюдный секс в клубе

Ленинский районный суд Севастополя назначил мужчине наказание в 14 суток административного ареста за секс в ночном клубе. Об этом 10 августа сообщило УМВД России по городу.

«Рассмотрев собранные полицейскими материалы, суд постановил признать нарушителя виновным в совершении правонарушения», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что видеоролик инцидента появился в соцсетях. На кадрах девушка и мужчина вступили в интимную связь на виду у посетителей заведения. Правоохранители задержали нарушителя, который к тому времени находился в состоянии алкогольного опьянения. Как написал сайт kp.ru, по словам задержанного, он не осознавал свои действия и не был знаком с девушкой.

В отношении 32-летнего нарушителя полиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение второй участницы происшествия, чтобы привлечь ее к ответственности.