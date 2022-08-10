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Названы самые популярные направления в вузах Петербурга в 2022 году

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Стали известны самые популярные направления в вузах Санкт-Петербурга в 2022 году. Об этом в среду, 10 августа, рассказал председатель комитета о науке и высшей школе города Андрей Максимов.

«Тенденции последних лет ясны: инженерные направления подготовки лидируют, но также и научные, и гуманитарные направления. По всем направлениям подготовки увеличены КЦП на бюджет», — рассказал Максимов. Его цитирует 78.ru.

По его словам, все направления, связанные со сферой IT, пользуются большой популярностью. Все места на этих направлениях уже заполнены.

«Также пользуется популярностью медицина, но там большое количество мест в целевом наборе, это специфика последних лет», — отметил Максимов.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксирован рост спроса на обучение в аспирантуре впервые с 2015 года.

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