Главы МИД G7 призвали Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС

Главы МИД стран G7 призвали РФ как можно скорее передать контроль над Запорожской АЭС на Украине. Соответствующее заявление обнародовано в среду, 10 августа, на сайте министерства иностранных дел Германии.

«В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации», — отмечено в заявлении.

Кроме того, в нем также говорится о том, что «опасность для региона представляет собой продолжающийся контроль России над заводом».

Глав МИД стран G7 волнует растущий риск вероятных ЧП и аварий, а также трудности для работы МАГАТЭ по контролю за мирной ядерной деятельностью украинской стороны.

«На этом фоне мы подчеркиваем важность содействия миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию для решения проблем ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины над ее территорией и инфраструктурой», — говорится в пресс-релизе.

9 августа российское внешнеполитическое ведомство отметило, что РФ по причине новых атак Киева на ЗАЭС готова оказать максимальную поддержку в организации поездки туда миссии МАГАТЭ, которая была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

Днем ранее издание Хорватии Advance разместило статью, где поднимается вопрос о причинах отказа Украины допустить делегацию МАГАТЭ до расследования обстоятельств нескольких обстрелов Запорожской АЭС. Кроме того, 8 августа генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о надежде от лица организации на то, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию закончатся. В таком случае у МАГАТЭ появится шанс получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС желание изъявил руководитель агентства Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

7 августа вновь со стороны военных Украины произошел обстрел из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенной в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Помимо этого, радикалами Украины два раза была обстреляна территория ЗАЭС 5 августа. Впервые нападение было совершено примерно в 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Через несколько часов неонацисты украинской стороны снова ударили по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Помимо этого, обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти ЛДНР обратились за поддержкой к Российской Федерации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».