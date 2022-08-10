Синоптики пообещали сильные дожди в Крыму в ближайшие два дня

В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные дожди с градом. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Вечером и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ и дорогах.

Жителям и гостям региона порекомендовали не находиться на улице, не прятаться под высокими деревьями, рекламными щитами и плохо закрепленными конструкциями.

Как сообщалось ранее, ураган с градом обрушился на Санкт-Петербург 6 августа. Ветер повалил деревья и столбы. Дождевая вода затопила несколько улиц города. Одна женщина пострадала — на нее упала конструкция остановки.