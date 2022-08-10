Филиппины подтвердили отказ от покупки российских вертолетов Ми-17

Министерство обороны Филиппин проводит процедуру отказа от покупки 16 российских вертолетов Ми-17. Об этом 10 августа заявил представитель ведомства Арсенио Андолонг.

«Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с российской компанией ООО «Совтехноэкспорт» по поставкам 16 вертолетов Ми-17 для военно-воздушных сил Филиппин», — цитирует Андолонга Philippine News Agency.

Он сообщил, что поводов для отмены сделки стала смена приоритетов, вызванная изменениями в глобальной политике.

«Мы также готовимся к началу дипломатического диалога с российской стороной по вопросам, возникающим в связи с отменой проекта», — добавил представитель минобороны.

27 июля сообщалось, что Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за возможных санкций США. Сумма сделки должна была составить 12,7 млрд филиппинских песо ($227 млн — Ред.).

1 августа посол России в Филиппинах Марат Павлов рассказал, что Москва и Манила ведут переговоры о поставках удобрений. Он отметил, что данная тема поднимается филиппинской стороной «на самом высоком уровне».

23 июня сообщалось, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией.