Более 5 тыс. инфицированных оспой обезьян зарегистрировали в Испании

В Испании зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения обезьяньей оспой. Об этом 10 августа сообщает газета Periodico.

По данным национальной сети эпидемиологического надзора, известно о 5162 случаях. В Мадриде инфицированы 1817 человек, в Каталонии заболели 1636 граждан, в Андалусии заразились обезьяньей оспой 632 человека.

В Испании проходит вакцинация против данного заболевания. Прививку делают лицам, оказавшимся в группе риска, распространены порядка 5 тыс. доз.

Накануне первые два случая инфицирования оспой обезьян были зафиксированы в Гренландии. Оба зараженных проживают в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле.

8 августа первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в Молдавии. Инфекция подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего из США по работе. 4 августа женщина впервые заболела обезьяньей оспой в Индии.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний от 3 августа, в Европе зафиксированы уже 15,5 тыс. случаев заражения и два смертельных случая после инфицирования оспой обезьян.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.