Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина
Мир
Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

На конференцию по международной безопасности приедут министры обороны 35 стран

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свое участие в X Московской конференции по международной безопасности подтвердили 35 министров обороны разных стран. Об этом 10 августа сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Как прежде не будет»: о чем говорил президент на ПМЭФ
Когда перестанут проверять бизнес, кто виноват в мировом кризисе и что в Москве думают о потенциальном вступлении Украины в ЕС

«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видеоконференцсвязи, а именно: 25 — очно, 10 — по видеоконференцсвязи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин напомнил, что в этом году впервые конференция по безопасности пройдет одновременно с военно-техническим форумом «Армия» и Армейскими международными играми. По его словам, это позволит делегациям принять участие сразу в трех крупных международных мероприятиях.

«Традиционно конференцию откроет выступление министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу по ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности», — рассказал Фомин на брифинге.

Он добавил, что на конференции планируют подробно обсудить вопросы стратегической стабильности, безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и на Европейском континенте.

Десятая Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в парке «Патриот».

Ранее, 24 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности некими правилами в интересах сохранения своего доминирования. Глава государства отметил, что попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.

До этого, 27 мая, президент США Джо Байден заявил, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022