На конференцию по международной безопасности приедут министры обороны 35 стран

Свое участие в X Московской конференции по международной безопасности подтвердили 35 министров обороны разных стран. Об этом 10 августа сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видеоконференцсвязи, а именно: 25 — очно, 10 — по видеоконференцсвязи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин напомнил, что в этом году впервые конференция по безопасности пройдет одновременно с военно-техническим форумом «Армия» и Армейскими международными играми. По его словам, это позволит делегациям принять участие сразу в трех крупных международных мероприятиях.

«Традиционно конференцию откроет выступление министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу по ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности», — рассказал Фомин на брифинге.

Он добавил, что на конференции планируют подробно обсудить вопросы стратегической стабильности, безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и на Европейском континенте.

Десятая Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в парке «Патриот».

Ранее, 24 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности некими правилами в интересах сохранения своего доминирования. Глава государства отметил, что попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.

До этого, 27 мая, президент США Джо Байден заявил, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир».