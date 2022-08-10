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Американский диетолог Янг посоветовала блюда для ускорения обмена веществ

Диетолог Янг: метаболизм можно ускорить при помощи полезных закусок
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Фото: Global Look press/digifoodstock.com
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В организме человека, если не потреблять пищу в течение нескольких часов, начинает замедляться метаболизм. Чтобы этого избежать, необходимо ускорить его при помощи полезных закусок, рассказали в беседе с изданием Eat This, Not That! американские диетологи Лиза Янг и Эми Годсон.

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Так, в йогурт можно добавить фрукты или орехи. Это поможет добиться максимально эффективного сочетания клетчатки, белка и жиров. Также полезными будут крекеры с ломтиками сыра благодаря высокому содержанию протеина, способствующего сохранению энергии и сил.

«Закуски, содержащие хороший источник белка, имеют более длительное время переваривания, что означает, что вы быстрее насыщаетесь и дольше остаетесь сытыми», — рассказала Годсон.

По словам Янг, можно употреблять в пищу яблоки с арахисовым маслом, в которых содержатся полезные жиры, белки и клетчатка. Также эффективным будет хумус с овощами.

9 августа диетолог Ольга Лушникова рассказала, что нужно сделать для снижения в организме гормона стресса — кортизола.

В рационе должны присутствовать цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые. На ужин надо съедать порцию сложных углеводов, контролирующих уровень гормона стресса.

Занятия спортом она порекомендовала выполнять только в первой половине дня, а вечером отдавать предпочтение йоге, пилатесу или растяжке. Помогут контролировать кортизол магний, цинк, хром, жирные кислоты Омега-3, витамины группы В.

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