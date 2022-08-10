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Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS

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Группировка хакеров Killnet заявила о взломе и обрушении сайта военной корпорации из США Lockheed Martin. Об этом в среду, 10 августа, была опубликована информация в официальном Telegram-канале группы.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!» — сообщается в публикации.

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Основатель Killnet, который известен под никнеймом KillMilk, рассказал, что результатом кибератаки, стало отключение на сайте корпорации системы внутренней авторизации сотрудников. Также пострадали несколько сервисов NASA. Хакер подчеркнул, что не имеет претензий к космическому агентству, но оно также должно понести ответственность за помощь «террористам».

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». В качестве главными причинами хакеры указывали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, применяемые в военных действиях на Украине.

Ранее, 1 июля, Killnet совершила атаку на сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Тогда хакеры заявили, что атаковали ведомство за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу, отвечающему интересам кредитно-финансовой системы под руководством США.

27 июня хакеры Killnet атаковали сайты госорганов Литвы, ответив таким образом на транзитную блокаду Калининграда властями этой прибалтийской страны. В Killnet заявили, что в результате атаки перестали работать более 1 тыс. веб-ресурсов страны.

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