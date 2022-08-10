Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина
Мир
Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

Юрист оценила законность трибунала в ДНР

Юрист Ярмуш: ДНР как суверенное государство имеет право провести трибунал над гражданами Украины
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Донецкая народная республика (ДНР) как суверенное государство имеет право провести внутреннее судебное разбирательство над гражданами Украины, считает юрист Мария Ярмуш. Об этом она заявила в среду, 10 августа, в беседе с «Известиями».

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

Специалист напомнила, в 2022 году после грубого нарушения Киевом Минских соглашений, Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Признание хотя бы одной страной независимости субъекта как государственной единицы дает им правосубъектность в международных отношениях. Независимость республик признали также Сирия, КНДР, частично Абхазия и Южная Осетия. Поэтому как суверенное государство ДНР со своим внутренним законодательством и со своими компетентными органами вправе провести любые судебные разбирательства, в том числе над теми гражданами Украины, которые совершали тяжкие преступления в отношении граждан ДНР. Там происходили геноцид и уничтожение мирного населения», — объяснила юрист.

При этом Ярмуш не исключила, что во время трибунала будут присутствовать представители России, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.

«То, что будут думать западные страны или киевские власти, для ДНР не имеет никакого значения. Эти государства итак не признают их независимость, точно также, как и мы не признаем, что они не признают независимость», — подчеркнула она.

В заключение юрист добавила, что хотя ДНР и не подписывала Женевскую конвенцию по гуманитарному праву, тем не менее, внутреннее законодательство республики запрещает совершать те тяжкие преступления, которые совершались в отношении ее граждан.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что первый трибунал в республике по военнопленным пройдет, с высокой вероятностью, в Мариуполе. По его словам, трибунал организуют до конца лета.

27 июля сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе, поэтому необходимо срочно созывать Международный военный трибунал. Она отметила, что от действий украинских боевиков пострадали сотни семей.

В этот же день министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о разработанном в ДНР проекте соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками.

24 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию Международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине Сирию, Иран и Боливию.

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022