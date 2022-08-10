Юрист оценила законность трибунала в ДНР

Донецкая народная республика (ДНР) как суверенное государство имеет право провести внутреннее судебное разбирательство над гражданами Украины, считает юрист Мария Ярмуш. Об этом она заявила в среду, 10 августа, в беседе с «Известиями».

Специалист напомнила, в 2022 году после грубого нарушения Киевом Минских соглашений, Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Признание хотя бы одной страной независимости субъекта как государственной единицы дает им правосубъектность в международных отношениях. Независимость республик признали также Сирия, КНДР, частично Абхазия и Южная Осетия. Поэтому как суверенное государство ДНР со своим внутренним законодательством и со своими компетентными органами вправе провести любые судебные разбирательства, в том числе над теми гражданами Украины, которые совершали тяжкие преступления в отношении граждан ДНР. Там происходили геноцид и уничтожение мирного населения», — объяснила юрист.

При этом Ярмуш не исключила, что во время трибунала будут присутствовать представители России, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.

«То, что будут думать западные страны или киевские власти, для ДНР не имеет никакого значения. Эти государства итак не признают их независимость, точно также, как и мы не признаем, что они не признают независимость», — подчеркнула она.



В заключение юрист добавила, что хотя ДНР и не подписывала Женевскую конвенцию по гуманитарному праву, тем не менее, внутреннее законодательство республики запрещает совершать те тяжкие преступления, которые совершались в отношении ее граждан.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что первый трибунал в республике по военнопленным пройдет, с высокой вероятностью, в Мариуполе. По его словам, трибунал организуют до конца лета.

27 июля сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе, поэтому необходимо срочно созывать Международный военный трибунал. Она отметила, что от действий украинских боевиков пострадали сотни семей.

В этот же день министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о разработанном в ДНР проекте соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками.

24 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию Международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине Сирию, Иран и Боливию.

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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