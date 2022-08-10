В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру

В Самаре 12-летняя девочка подозревается в нападении с ножом на мать и младшую сестру. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Самарской области.

По информации следствия, ранее в среду в медучреждение в тяжелом состоянии были доставлены местная жительница 1982 года рождения и ее четырехлетняя дочь со множественными колото-резанными ранениями.

По предварительным данным, ранения могла нанести 12-летняя дочь пострадавшей, девочка доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица). Расследование продолжается, отмечает сайт kp.ru.

4 августа стало известно, что в Саратовской области женщину обвинили в убийстве троих внуков и дочери, предварительно, средством от тараканов. По данным следствия, бабушка призналась в том, что она подмешала отравляющее вещество в пищу внукам и дочери-инвалиду из-за личной неприязни.

На допросе женщина рассказала, что готовила ужин и спросила детей, что они хотят съесть. Дети заказали молочный суп с лапшой. Бабушка подробно описала, как готовила суп, добавляла в него соль для вкуса и остужала блюдо, чтобы затем подсыпать отраву, пишет «Газета.Ru».