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Двое военнослужащих США погибли из-за «инцидента с погодными условиями»

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Фото: commons.wikimedia.org/Cdhix
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Двое американских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения из-за «инцидента, связанного с погодными условиями». Как сообщил 10 августа пресс-секретарь армии США Джо Коул, происшествие случилось на горе Йона в штате Джорджия.

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По данным Fox News, военнослужащие проходили подготовку в Центре передового опыта армии США. Пострадавшим была оказана помощь, после чего их доставили в госпиталь. Подробности происшествия и личности солдат военные не разглашают, указывает «Газета.Ru».

Известно, что метеорологическая служба предупреждала о грозе, которая должна была начаться в районе горы Йона. По данным метеоролога национальной метеорологической службы Тайя Вона, после грозы начался сильный ветер.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что в американском штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, в результате чего один солдат погиб, еще девять получили ранения. Молния ударила в тренировочную площадку на полигоне. Солдаты были доставлены в Медицинский центр Дуайта Дэвида Эйзенхауэра на базе.

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