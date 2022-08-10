Двое военнослужащих США погибли из-за «инцидента с погодными условиями»

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения из-за «инцидента, связанного с погодными условиями». Как сообщил 10 августа пресс-секретарь армии США Джо Коул, происшествие случилось на горе Йона в штате Джорджия.

По данным Fox News, военнослужащие проходили подготовку в Центре передового опыта армии США. Пострадавшим была оказана помощь, после чего их доставили в госпиталь. Подробности происшествия и личности солдат военные не разглашают, указывает «Газета.Ru».

Известно, что метеорологическая служба предупреждала о грозе, которая должна была начаться в районе горы Йона. По данным метеоролога национальной метеорологической службы Тайя Вона, после грозы начался сильный ветер.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что в американском штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, в результате чего один солдат погиб, еще девять получили ранения. Молния ударила в тренировочную площадку на полигоне. Солдаты были доставлены в Медицинский центр Дуайта Дэвида Эйзенхауэра на базе.