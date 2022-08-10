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Минобороны заявило об уничтожении боевой машины «Гепард» производства ФРГ под Николаевом

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Вооруженные силы России уничтожили поставленную украинским боевикам Германией боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом рассказал 10 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard», — рассказал генерал-лейтенант.

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Он добавил, что ВС РФ уничтожили и пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР).

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации у вооруженных сил Украины уничтожено: 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня и др.

3 августа стало известно, что российские войска уничтожили базу хранения прибывших из Польши боеприпасов и вооружения в Львовской области.

22 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России с 5 по 20 июля в ходе спецоперации уничтожили четыре американские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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