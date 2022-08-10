Эксперт объяснил минимальные сборы кинотеатров в 2022 году

Обозреватель «Известий» Сергей Сычев прокомментировал информацию о том, что сборы кинотеатров в России в 2022 году достигли минимальных значений.

По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», общая касса 20 самых популярных картин на выходных составила 104 млн рублей — это на 79,7% меньше, чем было в аналогичный период 2021 года.

Как отметил Сычев, эта цифра одновременно и близка к реальности, и, возможно, далека от нее.

«Дело в том, что речь идет только о той выручке кинотеатров, которая проходит через официальную продажу билетов на фильмы с прокатным удостоверением, эта статистика отображается в ЕАИС, но она уже два месяца не отражает истинного положения дел. Потому что на самом деле существенную часть выручки многих российских кинотеатров составляют продажи на голливудские блокбастеры, у которых нет и не может быть прокатных удостоверений», — пояснил эксперт.

О схемах того, как это функционирует, «Известия» уже писали в своем расследовании.

«К примеру, сейчас я на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, показы фестиваля проходят в давно закрытом кинотеатре «Выборг-палас», а действующий городской кинотеатр, многозальник «Кинополис», показывает в это время главные диснеевские боевики и мультфильмы, последние «Фантастические твари», завтра у них в репертуаре мультфильм «Удача», это эксклюзивный релиз Apple», — рассказал Сычев.

Он уточнил, что выручка от этих сеансов не отображается в ЕАИС, то есть формально их вообще нет. Поэтому реальные сборы кинотеатров могут быть не сто миллионов, а двести и больше, просто эти данные невозможно получить, ни один эксперт точно из не укажет.

«Но источники «Известий» в кинотеатрах говорят, что именно на эти сеансы фильмов без прокатных удостоверений приходит больше всего зрителей. Другое дело, что даже если реально сборы в России в разы выше, чем это заявляется официально, их все равно недостаточно, чтобы прокат нормально функционировал, а кинотеатры перестали массово закрываться. Никакой «Удачей» их не спасти, и меры нужны серьезные, одними налоговыми послаблениями или дотациями проблему не решить», — резюмировал обозреватель.

1 августа сообщалось, что в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» начнут показывать зарубежные киноленты от студий, приостановивших деятельность в России. Так, компания планировала запустить новую услугу — кинопродукт, объединяющий российский фильм и зарубежную картину. Как заявил гендиректор киносети Алексей Васясин, это решение является вынужденным: в результате прекращения сотрудничества голливудских студий с Россией кинотеатры лишились значительной доли своей выручки.

Инициатива была призвана привлечь внимание Минкультуры, чтобы начать разрабатывать единый план выхода из сложившейся ситуации. Позднее Васясин заявил об отмене данной акции, поскольку цель по привлечению внимания к проблемам отрасли кинопрокат была полностью выполнена.

Ранее кинокомпании Sony Pictures, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal Pictures прекратили деятельность в России, в результате чего зарубежные новинки не вышли в российский прокат.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.