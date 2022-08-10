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В Словакии заявили о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе» в ближайшие часы

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Фото: REUTERS
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Прокачка российской нефти через Украину по южной ветке трубопроводу «Дружба» может возобновиться в ближайшие часы. Об этом 10 августа заявил вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик.

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«Прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться в ближайшие часы», — сообщил он.

По словам вице-премьера, оплату за транзит российской нефти произвел венгерский нефтегазовый концерн MOL, которому принадлежит один из крупнейших в странах Центральной Европы нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, расположенный в Братиславе. После зачисления средств на банковский счет Украина должна разрешить транзит нефти, добавил Сулик.

«Речь идет о чисто технической проблеме (с остановкой поставок нефти через «Дружбу». — Ред.). Не нужно в этом усматривать ничего другого», — сказал он.

Как сообщил Сулик, Украине было переведено от €9 до €10 млн.

Накануне опрошенные «Известиями» эксперты высказали мнение, что европейские страны заинтересованы в возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в течение недели. Иначе запасы ресурса на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии, Словакии и Чехии могут кончиться.

В связи с прекращением поставок нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по «Дружбе» ряд зарубежных СМИ 9 августа обвинил в недобросовестном исполнении обязательств Украину.

Так, венгерское издание Origo указало на то, что целью украинцев было остановить трубопровод, так как они не принимают от российской стороны «кровавых денег». Венгерская компания MOL предлагала оплатить поставку вместо РФ, однако ответа от Киева не последовало.

Ранее в тот же день пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что 4 августа компания «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Евросоюз ввел против РФ семь пакетов санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

По южной ветке поставки осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100-процентной предоплаты. В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку через украинскую территорию до 1 января 2030-го.

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