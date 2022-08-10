Норвегия сократит поставки электроэнергии из-за засухи

Норвегия будет вынуждена сократить экспорт электроэнергии из-за аномально жаркой погоды. Об этом 10 августа пишет Financial Times.

В издании отметили, что засушливая погода привела к измельчению рек, из-за чего производство электроэнергии на ГЭС сократилось. В связи с этим правительство королевства планирует сократить подачу энергии в Нидерланды, Великобританию, Германию и другие европейские страны.

31 июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ближайший год для страны будет непростым из-за растущих цен на электроэнергию и не прекращающегося военного конфликта на территории Украины. При этом он отметил, что в правительстве не наблюдается упаднических настроений.

Ранее, 27 июля, телеканал NRK отметил, что стоимость электроэнергии в стране превысила исторический максимум и составила 4 244,46 норвежской кроны за 1 КВт·ч (€424 за 1 МВт·ч. — Ред.). Причиной стал рекордно низкий уровень воды в питающих гидроэлектростанции водохранилищах, где производится свыше 90% электроэнергии страны. Уровень опустился до 65,1%, что практически на 10% ниже среднего за последние два десятилетия.

11 июля сообщалось, что инфляция в Норвегии достигла самых высоких показателей с 1988 года. Цены на товары и услуги за последний год выросли в среднем на 6,3%, а продукты питания за последний месяц подорожали на 2%.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.