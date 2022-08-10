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В ЦБ не оценили инициативу блокировать переводы от 10 тыс. рублей до подтверждения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Банке России не оценили инициативу, рассмотренную на заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе, по двухступенчатой идентификации клиента при переводах от 10 тыс. рублей. Об этом сказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ в среду, 10 августа.

Код от кода: переводы от 10 тысяч предлагают блокировать до повторного подтверждения
Какие еще новые меры для борьбы с мошенниками сейчас обсуждаются

Ранее в среду «Известия» сообщили, что на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ регулятору предложили замораживать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками.

В Центробанке отметили, что рассмотрели предложения экспертов, направленные на борьбу с мошенничеством, которые сводятся к введению дополнительного подтверждения и идентификации. Но нормативными актами регулятора уже установлены требования к идентификации, в том числе пин-коды и смс- пароли.

«Банк России предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии», — рассказали в пресс-службе.

Для этого при участии регулятора подготовлен законопроект, предусматривающий введение двухдневного «периода охлаждения». В течение этого времени отправитель средств сможет отменить перевод на счет дропперов — лиц, которые занимаются выводом и снятием похищенных денег.

В пресс-служье рассказали, что сейчас правоохранительные органы долгое время рассматривают обращения банков. Это затрудняет своевременное раскрытие преступлений и принятие мер к злоумышленникам.

При этом автоматизированная система обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России получает информацию об операции клиента без его согласия сразу, как только клиент обратился в банк, и кредитная организация признала это.

Кроме того, при участии регулятора подготовлен законопроект о борьбе с мошенническими списаниями, Госдума приняла его в первом чтении 15 июля. Предполагается, что подключение МВД РФ к автоматизированной системе ФинЦЕРТ позволит ведомству оперативно получать в том числе сведения о совершенных операциях, плательщиках и получателях денег. Данные будут передаваться с соблюдением норм банковской тайны. Предусматривается, что информационный обмен будет осуществляться максимальнобыстро.

Центробанк уже обсуждает с МВД механизмы информационного взаимодействия. По итогам планируется заключить двустороннее соглашение, где будут определены виды сведений, а также порядок, сроки и формат их передачи.

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