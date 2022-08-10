В Молдавии запретили перевозить древесину по ночам

В Молдавии запретили перевозить древесину в ночное время. Соответствующее решение комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны приняла на заседании 8 августа, сообщило издание NewsMaker.

Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 по местному времени.

Агентство Moldsilva будет вести учет заготовленной и реализованной древесины и мест хранения запасов. Лесозаготовщики будут продавать древесину только бытовым потребителям и государственным учреждениям. Лимит составляет 3 куб. м дров на одно домохозяйство.

Также упрощена процедура выдачи разрешений на вырубку вне леса.

Спрос на древесину в стране вырос из-за энергетического кризиса, связанного с увеличением цен на газ.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну 2 августа заявил, что древесина ивы может стать альтернативой импорту российского газа. Он уточнил, что для посадки деревьев выделят дополнительные территории, новый источник энергии может появиться только в ближайшие годы. Также он сообщил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» выразил мнение, что использование так называемых энергетических растений в качестве альтернативы газу может заменить лишь небольшую часть потребления.