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Эксперт оценил влияние разлива нефтепродуктов на Москве-реке на питьевую воду

Эксперт Подобедов оценил влияние разлива нефтепродуктов на Москве-реке на питьевую воду
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Появление нефтяной пленки на поверхности Москвы-реки — неприятный экологический фактор, но не критический для конечного потребителя. Об этом «Известиям» в среду, 10 августа, заявил директор по качеству компании «БВТ Барьер» Роман Подобедов.

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На текущей неделе пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тыс. кв. м было замечено на Москве-реке.

«Своевременно принятые меры помогают стабилизировать ситуацию и уменьшить негативные последствия. Вода не смешивается с нефтепродуктами, нефтепродукты образуют на поверхности воды пленку. В ближайшее время специалисты оперативно нейтрализуют загрязнение: пятно соберут механическим путем и обработают сорбентом загрязненную поверхность воды», — указал эксперт.

По его словам, питьевая вода дойдет до жителей Москвы безопасной и будет отвечать действующим требованиям санитарных правил и норм.

«На станциях водоочистки существует несколько стадий очистки, включая очистку с помощью активированного угля. Москва-река обладает большой площадью, чтобы вода из зоны нефтяного пятна многократно смешалась с незагрязненной водой. То есть до того момента, как вода из реки попадет на станцию, ее состав будет значительно отличаться по сравнению с жидкостью из зоны загрязнения», — заверил Подобедов.

Как добавил специалист, если человек обеспокоен качеством воды из-за этой ситуации, то он может провести анализ на содержание органических примесей и нефтепродуктов в лаборатории.

Об обнаружении пятна нефтепродуктов на Москве-реке 8 августа сообщили в в экстренных службах столицы. Для ликвидации загрязнения на место в тот же день прибыли специалисты оперативных служб. Проверкой занялась Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы. Также будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что нефтяной разлив был нейтрализован.

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