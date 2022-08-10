Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху

Ветеринары усыпили белуху, извлеченную из реки Сена в Париже, причиной названо ухудшившееся состояние животного. Об этом 10 августа сообщил телеканал BFM.TV.

В префектуре Кальвадос, куда транспортировали белуху, отметили, что решение об усыплении приняли, так как «животное было слишком слабо, чтобы снова пустить его в воду».

При транспортировке к проливу Ла-Манш млекопитающее пришлось усыпить, сообщила префектура в Twitter.

«Несмотря на беспрецедентную операцию спасения белухи, мы с грустью сообщаем о ее гибели», — отметили власти региона.

Грузовик-рефрижератор с белугой, извлеченной из шлюза в Эре в Сене, отправился около 7:30 (8:30 мск) в сторону порта Уистреам в Кальвадосе. Расстояние составляло примерно 160 км.

Зоологи планировали оставить белуху в морском шлюзе на несколько дней, прежде чем выпустить в открытое море.

Белуха находилась в Сене около недели, эксперты предположили, что она заблудилась. Операция по спасению китообразного началась 9 августа поздно вечером, в ней принимали участие около 80 человек, в том числе около двадцати водолазов.

Животное подняли из реки рано утром, почти 800-килограммовое китообразное поместили в резервуар с водой на баржу. До транспортировки ветеринары провели анализ состояния здоровья истощенного млекопитающего, оказалось, что белуха голодает и ее пищеварительная система не работает.

В Охотском море с конца июля проводилась операция по спасению краснокнижного гренландского кита, 3 августа ее отложили из-за шторма. Кит застрял в рыболовных сетях в нескольких сотнях метров от берега в Охотском море.

Поисковая бригада искала кита два дня, так как из-за шума катеров животное постоянно меняло свое местоположение.

С 29 июля животное перестали замечать в водах моря.