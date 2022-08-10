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Власти ФРГ предупредили о росте налогов для более половины населения

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Фото: Global Look press/Christoph Soeder
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Для более половины населения Германии с 1 января 2023 года значительно повысятся налоги. Об этом 10 августа заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Помимо роста цен на продовольствие и газ, 48 миллионам грозит значительное повышение налогов. Во время роста цен на продукты и хрупкой экономической перспективы люди могут быть обложены дополнительными налогами на сумму €10 млрд», — заявил глава минфина на пресс-конференции.

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По его словам, повседневная жизнь станет дороже, в связи с чем он назвал дальнейшее повышение налогов несправедливым и опасным для экономического развития, отмечает Regnum.

9 августа Институт занятости объявил, что кризис на Украине и высокие цены на энергоносители приведут к 2030 году к потере экономикой Германии более $260 млрд. Аналитики считают, что сильнее всего пострадают рынок труда и гостиничный бизнес. Также кризис коснется таких энергоемких отраслей, как химическая промышленность и производство металлов.

Накануне глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что по крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать растущие расходы на электроэнергию. Особенно пострадают люди, чьи доходы немного превышают любое государственное пособие.

Тогда же сообщалось, что владельцы ломбардов в Германии наблюдают наплыв клиентов. Немцы закладывают украшения, чтобы пережить рост цен. На крайние меры людей толкает высокая инфляция в стране. За год цены на газ в ФРГ увеличились почти в три раза, а стоимость продуктов питания подскочила на 19,2%.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года. Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

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