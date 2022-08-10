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Печать Мономаха впервые обнаружили археологи под Калининградом

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Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук
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Российские историки-археологи впервые обнаружили в Калининградской области печать Владимира Мономаха. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Институте археологии РАН.

Как уточняется, в публикации института, печать князя Владимира Мономаха была найдена экспедицией ученых во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1.

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На лицевую сторону печати нанесено погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Владимира Мономаха. На обороте присутствует надпись со словами, которые можно прочитать как «Господи помоги рабу твоему Василию».

«Найденная великокняжеская печать, а также обнаруженная в 2016 году на этом же селище печать внука Мономаха, князя Всеволода Мстиславича, говорят о том, что в Средневековье между пруссами и Древней Русью существовали связи, далеко выходящие за рамки обычных торговых отношений», - цитируются в сообщении слова научного сотрудник Института археологии, кандидат исторических наук Ярослава Прасолова.

Просолов добавил, что подобными печатями скрепляли государственные и дипломатические документы высокой важности, они были адресованы высокопоставленным лицам в средневековом обществе пруссов.

«Археологические свидетельства таких контактов в XII веке открывают новую и интереснейшую главу в истории региона», – отметил историк.

«Селище Привольное-1» было открыто экспедицией Института археологии в 2016 году. Уже на основании первых находок учеными были сделаны выводы о том, что на этой территории с XI по начало XIII века находилось прусское поселение, жители которого поддерживали тесные связи с древнерусскими княжествами.

В июле сообщалось, что на Ямале археологи сделали уникальную находку во время работы на средневековом могильнике «Нюрымпосслор 4». Они обнаружили там мумию новорожденного ребенка в серебряной маске.

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