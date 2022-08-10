Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
Власти ФРГ предупредили о росте налогов для более половины населения
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Жителя Нижегородской области обвинили в убийстве родителей

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд заключил под стражу 31-летнего жителя Нижегородской области, которого обвиняют в убийстве своих родителей и поджоге дома в Гороховце Владимирской области, передает СК.

«По версии следствия, в вечернее время 6 августа 2022 года обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений кухонным ножом нанес отцу и матери по два ранения ножом в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений пожилые люди скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении органов следствия.

По данным СК, после содеянного мужчина поджог дом и скрылся с места преступления, однако был задержан. Теперь ему грозит наказание по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Как отмечает сайт kp.ru, мужчина признался в содеянном.

4 декабря 2021 года в частном доме в микрорайоне Красный Ключ в Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртное. В ходе застолья «у одного из мужчин возникла личная неприязнь к окружающим». Он вышел из дома, заблокировал снаружи дверь, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них скончался через несколько дней в больнице. Дом сгорел полностью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022