Жителя Нижегородской области обвинили в убийстве родителей

Суд заключил под стражу 31-летнего жителя Нижегородской области, которого обвиняют в убийстве своих родителей и поджоге дома в Гороховце Владимирской области, передает СК.

«По версии следствия, в вечернее время 6 августа 2022 года обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений кухонным ножом нанес отцу и матери по два ранения ножом в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений пожилые люди скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении органов следствия.

По данным СК, после содеянного мужчина поджог дом и скрылся с места преступления, однако был задержан. Теперь ему грозит наказание по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Как отмечает сайт kp.ru, мужчина признался в содеянном.

4 декабря 2021 года в частном доме в микрорайоне Красный Ключ в Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртное. В ходе застолья «у одного из мужчин возникла личная неприязнь к окружающим». Он вышел из дома, заблокировал снаружи дверь, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них скончался через несколько дней в больнице. Дом сгорел полностью.