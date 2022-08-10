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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Волгоградской области

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Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ
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Управление МЧС по Волгоградской области предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в регионе. Местных жителей просят не разжигать костры на природных территориях.

Согласно прогнозам, температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +40…+42 градуса. В ряде районов и Волгограде ожидается пятый класс горимости леса. Более благоприятная обстановка прогнозируется в северо-западных, северо-восточных и южных районах, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Жителям региона рекомендуют не выходить из дома с 12 до 16 часов, когда жара достигает пика. Также следует чаще проветривать помещения и по возможности пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Суммарная продолжительность работы на открытом воздухе не должна превышать полутора-двух часов без защитной одежды.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае синоптики прогнозируют в ближайшие дни пыльные бури. Температура воздуха достигнет +37 градусов, ветер усилится до 20 м/с.

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