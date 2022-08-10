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Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского журналиста Гордона

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Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
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Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом 10 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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На заседании присутствовал адвокат по назначению. Он заявил, что суд первой инстанции не уведомил надлежащим образом Гордона о возбуждении против него уголовного дела и о предъявленных обвинениях.

22 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Ему вменяются статьи УК РФ о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ (ВС РФ) во время спецоперации по защите Донбасса, возбуждении ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.

19 июля МВД России объявило в розыск Гордона. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц.

6 апреля стало известно, что журналист был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста по трем статьям. Отмечалось, что Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.

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