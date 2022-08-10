Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского журналиста Гордона

Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом 10 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

На заседании присутствовал адвокат по назначению. Он заявил, что суд первой инстанции не уведомил надлежащим образом Гордона о возбуждении против него уголовного дела и о предъявленных обвинениях.

22 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Ему вменяются статьи УК РФ о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ (ВС РФ) во время спецоперации по защите Донбасса, возбуждении ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.

19 июля МВД России объявило в розыск Гордона. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц.

6 апреля стало известно, что журналист был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста по трем статьям. Отмечалось, что Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.